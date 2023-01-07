Путин встречает Рождество на богослужении в Благовещенском соборе Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин в день Рождества Христова посетил богослужение в Благовещенском соборе в Московском Кремле. Об этом сообщает ТАСС.

Чаще всего в этот праздник глава государства посещает рождественскую службу за пределами Москвы. При этом в прошлом году Путин тоже встретил праздник неподалеку — в домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Ранее президент России Владимир Путин после предложения патриарха всея Руси Кирилла о прекращении огня на рождество поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим тишины на Украине. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал перемирие «ловушкой».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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