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Посольство России в Чаде назвало сообщение о госперевороте нагнетанием ситуации

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Посольство России в Чаде назвало сообщение о государственном перевороте в стране нагнетанием ситуации, сообщает РИА Новости.

Сообщения о подавлении попытки государственного переворота опубликовал телеканал Al-Arabiya, а также агентства Reuters и France-Presse.

«В заявлении говорится, что правительство будет и дальше информировать общественность открыто и полно о ходе расследования по данному делу <...> Рекомендовали бы акцентировать внимание на анализе факторов внешнего периметра, влияющих на внутреннюю ситуацию в Чаде, и тщательнее проверять информацию», — заявили в посольстве.

Там добавили, что продолжают работу в обычном режиме.

Ранее силовики Чада арестовали экс-главу национальной разведки Абдула Кадре Умара, также известного как Баба Ладде.

Абдул Кадре Умар являлся посредником между Парижем и бандформированиями, которые пытались свергнуть законное правительство Фостен-Арканжа Туадера. Бывший глава разведки Чада в июне 2022 года призвал Францию к военному вмешательству в регионы, подконтрольные Банги.

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