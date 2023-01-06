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В США ведущий Рубин предложил Зеленского на должность спикера палаты представителей

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Evelyn Hockstein/Reuters

Американский ведущий политических ток-шоу, автор Youtube-канала Rubin Report Дэйв Рубин предложил президента Украины Владимира Зеленского на пост спикера палаты представителей США. Об этом он сообщил в Twitter.

«Зеленский собирается стать спикером палаты представителей, не так ли?» — написал Рубин в шутку.

6 января телеканал CBS News сообщал, что палата представителей Соединенных Штатов по итогам 11-го тура голосования не смогла избрать спикера. Уточнялось, что лидер республиканцев Кевин Маккарти не смог набрать 218 необходимых для победы голосов. Отмечалось, что бывший президент США Дональд Трамп получил только один голос.

Ранее конгрессмен Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) выдвинул вечером 5 января бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа кандидатом на пост спикера палаты представителей конгресса.

До этого американский предприниматель Илон Маск призвал избрать лидера конгрессменов — республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти на пост спикера нижней палаты конгресса США.

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