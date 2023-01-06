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Экс-советник главы Пентагона: Польша стремится аннексировать часть Украины в обход НАТО

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что слова польских политиков указывают на стремление аннексировать территории Западной Украины. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Если внимательно следить за риторикой поляков, то можно заметить, что они говорят о расширении своей территории. <...> Они хотят вернуть контроль над потерянными землями. <...> Это противоречит целям НАТО, я сомневаюсь, что большинство стран альянса поддержат их», — сказал он.

Макгрегор также отметил, что со стратегической точки зрения действия властей Польши являются не самые благоразумными и адекватными. При этом, военный подчеркнул, что Североатлантический альянс и США ничего не делают, чтобы остановить вероятное вступление польских Вооруженных сил на Украину.

4 декабря 2022 года офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер сообщал, что Польша намерена оккупировать западную часть Украины, для чего и направляет своих военнослужащих в поддержку Киеву.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин со ссылкой на данные своей спецслужбы говорил, что Польша усиленно подготавливается к «аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины».

До этого официальный представитель польского МИД Лукаш Ясина заявлял, что сообщения о подготовке к референдуму по вопросу присоединения к Польше западных регионов Украины являются дезинформацией.

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