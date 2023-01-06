Американского конгрессмена возмутил ответ Зеленского Путину о рождественском перемирии

Конгрессмен-республиканец Пол Госар раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его ответ на предложение президента России Владимира Путина о рождественском перемирии, передает РИА Новости.

«Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Безнравственно финансировать этот конфликт», — написал он в Twitter.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12.00 часов 6 января до 00.00 часов 7 января по всей линии соприкосновения. В Кремле уточнили, что глава государства принял во внимание призывы патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Зеленский отверг это предложение. Он заявил, что Москва использует рождественское прекращение огня как «передышку», чтобы продолжить боевые действия «с новой силой».

Как заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Москва протянула руку христианского милосердия Киеву, однако он ее отверг.