Американский политик Янг назвал Байдена военным преступником

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что президент США Джо Байдена — военный преступник. Его слова со ссылкой на Twitter приводит РИА Новости.

По его мнению, это самое главное, что нужно знать о Байдене.

«Меня не волнует, страдает ли он от деменции <…> очередной преступник», — сказал Янг.

Он добавил, что также необходимо выгнать из Белого дома всех «военных преступников».

В декабре Янг предложил судить Байдена за убийство гражданских в Донбассе.

Ранее британский рок-музыкант, сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс также назвал Байдена преступником.