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Зеленский отверг предложение Путина о прекращении огня на Рождество

Зеленский отверг предложение Путина о рождественском перемирии

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Genya Savilov/AP

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, посчитав эту инициативу «прикрытием». Об этом он заявил в своем ежедневном видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

По его мнению, Москва якобы хочет использовать прекращение огня как «передышку», чтобы продолжить боевые действия «с новой силой».

5 января Путин поручил с 6 по 7 января ввести режим прекращения огня в зоне проведения специальной военной операции.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не поддержит предложенное Москвой перемирие.

Руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что у Штатов нет большого доверия к объявленному Кремлем рождественскому перемирию в зоне спецоперации.

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