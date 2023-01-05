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RT Arabic: встреча глав МИД России, Турции и Сирии может состояться в ОАЭ в ближайшие дни

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Ahmed Jadallah/Reuters

Встреча глав МИД Турции, Сирии и России может пройти в ближайшие дни в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает телеканал RT Arabic со ссылкой на турецкие источники.

По информации источников, существует вероятность того, что трехсторонняя встреча министров иностранных дел состоится в ОАЭ в предстоящие дни.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что не исключает личной встречи с сирийским лидером Башаром Асадом по итогам переговоров министров иностранных дел.

Накануне глава минобороны Турции Хулуси Акар заявлял, что рассчитывает на разумное продолжение переговоров со своими коллегами из России и Сирии. По его словам, Анкара на трехсторонних переговорах в Москве, которые состоялись в декабре прошлого года, заверила, что не будет делать что-то «против наших сирийских братьев».

30 декабря сообщалось, что Анкара по итогам прошедших в Москве переговоров министров обороны России, Сирии и Турции согласилась вывести турецкие войска с территорий, которые находятся под их контролем на севере арабской республики.

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