Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США и Тайвань проведут торговые переговоры в Тайбэе вопреки Китаю

close
100%
Ann Wang/Reuters

Официальные лица США и Тайваня планируют провести торговые переговоры в Тайбэе в этом месяце, пишет Bloomberg.

По данным агентства, США направят делегацию во главе с помощником торгового представителя США Терри Маккартином и должностными лицами других правительственных учреждений 14 января.

Заместитель торгового представителя Ян Жень-ни возглавит тайваньскую сторону в переговорах, говорится в заявлении Кабинета министров Тайбэя.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Управления по делам Тайваня Госсовета КНР Чжу Фэнлянь заявила, что Китай решительно не согласен с запланированными поставками США оружия «тайваньскому региону Китая».

По словам Фэнлянь, запланированные продажи оружия США серьезно нарушают принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, особенно Коммюнике от 17 августа.

Поступая таким образом, Соединенные Штаты попустительствуют и поддерживают силы «независимости Тайваня» и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе, отметила представитель КНР.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть