США и Тайвань проведут торговые переговоры в Тайбэе вопреки Китаю

Официальные лица США и Тайваня планируют провести торговые переговоры в Тайбэе в этом месяце, пишет Bloomberg.

По данным агентства, США направят делегацию во главе с помощником торгового представителя США Терри Маккартином и должностными лицами других правительственных учреждений 14 января.

Заместитель торгового представителя Ян Жень-ни возглавит тайваньскую сторону в переговорах, говорится в заявлении Кабинета министров Тайбэя.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Управления по делам Тайваня Госсовета КНР Чжу Фэнлянь заявила, что Китай решительно не согласен с запланированными поставками США оружия «тайваньскому региону Китая».

По словам Фэнлянь, запланированные продажи оружия США серьезно нарушают принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, особенно Коммюнике от 17 августа.

Поступая таким образом, Соединенные Штаты попустительствуют и поддерживают силы «независимости Тайваня» и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе, отметила представитель КНР.