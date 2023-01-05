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CNN: супругу Байдена готовят к операции по удалению новообразования на коже

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Супруге президента США Джилл Байден проведут операцию по удалению новообразования, выявленного во время скринингового исследования рака кожи, сообщает CNN.

Как сообщил в служебной записке, опубликованной канцелярией первой леди США, врач Белого дома Кевин О'Коннор, у Джилл Байден обнаружили над правым глазом «небольшое поражение» кожи, которое медики порекомендовали удалить.

Супруге президента предстоит операция Мооса (Mohs), ее проведут 11 января в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд. При этой процедуре врач срезает тонкий слой кожи для его исследования на наличие признаков раковой опухоли. В случае обнаружения на краях удаленной ткани злокачественных клеток хирург вновь снимает часть кожи и снова отправляет его на исследование — и так до тех пор, пока удаленный участок не окажется «чистым».

Джилл Байден является самой возрастной первой леди в истории США, ей 71 год. Между тем она проводит тренировки несколько раз в неделю в тренажерных залах.

Ранее Джилл Байден поддержала решение своего супруга вновь баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

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