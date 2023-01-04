Генсек ООН Гутерриш заявил о готовности выступить посредником между РФ и Украиной

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш готов выступать посредником в конфликте на Украине, если об этом попросят как Киев, так и Москва. Об этом заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

По его словам, Гутерриш сообщил о таком своем намерении перед Новым годом.

«Генеральный секретарь сказал ясно, что он всегда готов выступать посредником, если этого хотят обе стороны», — сказал Дюжаррик, отметив, что это генсек мог бы сказал относительно любого конфликта в мире.

Также представитель генсека высказал уверенность, что, когда Гутерриш вернется в Нью-Йорк, ему будет представлен доклад по этому вопросу.

Ранее 4 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала мнение, что некоторые страны, предлагающие посредническую помощь для урегулирования конфликта на Украине, преследуют свои корыстные цели и пытаются получить внешнеполитические «дивиденды».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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