Главы МИД Турции и Израиля договорились улучшить отношения между странами

Министры иностранных дел Турции и Израиля Мевлют Чавушоглу и Эли Коэн в ходе телефонного разговора 4 января договорились об улучшении отношений между странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Турции.

Отмечается, что Чавушоглу также поздравил Коэна с новым назначением.

«Министр Чавушоглу напомнил Коэну о чувствительности и ожиданиях Турции по палестинскому вопросу, и в этом контексте подчеркнул, что Анкара считает неприемлемыми провокационные действия министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в отношении мечети Аль-Акса», — сообщили в турецком МИД.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за четыре года принял верительные грамоты от посла Израиля.

В начале января стало известно, что министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир посетил Храмовую гору, притом что посещение евреями Храмовой горы часто становится причиной волнений среди мусульман и столкновений с израильской полицией.

МИД Турции посчитал провокацией рейд израильского министра на территорию мечети Аль-Акса.