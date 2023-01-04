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Глава «Энергоком» заявил, что Кишинев использует падение цен на газ для увеличения импорта

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Михай Карауш/РИА Новости

Молдавия покупает большие объемы газа у Европы, где стоимость топлива в последнее время резко снизилась. Об этом заявил глава государственной компании «Энергоком» Виктор Бынзарь в эфире телеканала «Голос Бессарабии».

«Молдавия импортирует большие объемы газа из Европы на фоне резкого падения цен на международных биржах. Сегодня, например, цена, которую заплатил «Энергоком», была сопоставима с той, которую мы должны были бы заплатить «Газпрому», если бы не направляли весь объем газа приднестровскому региону», — сказал Бынзарь.

По данным главы компании «Энергоком», в среднем закупочная цена газа на европейских биржах составляет примерно €900 за 1 тыс. куб. м.

Ранее 4 января председатель правления энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что цена на поставляемый Молдавии российский природный газ в январе может вырасти с $785 до $1230 за 1 тыс. куб. м. По его словам, весь объем газа, купленного у российской государственной энергетической компании «Газпром», направляется в непризнанное Приднестровье.

В этот же день стало известно, что стоимость газа в Европе опустилась ниже $750 за одну тысячу кубометров впервые с 18 февраля прошлого года.

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