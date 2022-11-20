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Адмирал США заявил о растущей угрозе для страны

Американский адмирал Оуэнс заявил, что госдолг стал угрозой национальной безопасности США

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Reuters

Американский адмирал в отставке Билл Оуэнс в соавторстве с бывшим директором Счетной палаты правительства Дэвидом Уокером и профессором Колорадского университета Барри Поульсоном написал в статье для газеты The Washington Times, что государственный долг является одной из главных угроз нацбезопасности США.

«Самая значительная угроза нашей национальной безопасности — это растущее бремя государственного долга, проблема, которая в XXI веке увеличивается в геометрической прогрессии», — сказано в публикации.

Как заявили эксперты, расходы Соединенных Штатов в последние два десятилетия росли быстрее, чем ВВП. При этом большая часть этих трат финансировалась за счет заимствований. Так, с 2000 года доля госдолга страны от ВВП увеличилась более чем в два раза — с 55% до 122%. Cогласно прогнозам, к середине века она вырастет почти до 200%, говорится в статье.

Специалисты также указали, что США в настоящее время переживает стагфляцию, которая сравнима с долговым бременем, который был в годы Второй мировой войны.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев допустил, что Соединенные Штаты могут объявить дефолт по своим обязательствам в связи с выросшим государственным долгом.

В октябре сообщалось, что госдолг США превысил $31 трлн впервые в истории.

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