Главный раввин РФ Лазар назвал статью помощника Патрушева опасной

Берл Лазар счел статью помощника Патрушева оскорбительной для большинства евреев России

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Главный раввин России Берл Лазар назвал статью помощника секретаря Совета безопасности РФ Алексея Павлова опасной и оскорбительной. Об этом пишет издание «Лехаим».

По информации издания, статья была опубликована в свежем номере «Аргументов и Фактов». В ней Павлов описал религиозную ситуацию на Украине. В частности, речь шла о движении «Хабад-Любавич», которое было изображено как опасная секта.

Лазар усмотрел в статье оскорбление «миллионов верующих евреев, в том числе значительного большинства евреев России», при этом отметив, что ему «доподлинно неизвестно, что происходит в религиозной жизни соседнего государства».

«Такого рода новые перепевы старых кровавых наветов от имени сотрудника Совета безопасности России представляют собой огромную опасность и поэтому должны вызвать немедленную и однозначную реакцию общества и властей страны», — пояснил главный раввин России.

Ранее Лазар называл «шокирующим» заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о евреях и главе нацистской Германии Адольфе Гитлере.

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