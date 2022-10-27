Томск остался без прямых выборов мэра

Дума Томской области отменила прямые выборы мэра Томска

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Дума Томской области отменила прямые выборы мэра Томска. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации агентства, теперь мэра Томска будет назначать специальная конкурсная комиссия.

Спикер областной думы Оксана Козловская пояснила, что законопроект направлен на установление единого порядка выборов главы всех городских округов и муниципальных районов.

Сообщается, что Томск в 1996 году стал первым российским городом, где ввели прямые выборы мэра. Депутаты облдумы отменили это решение большинством голосов в первом чтении.

В сентябре в России проходили прямые выборы 14 губернаторов, а также депутатов шести региональных законодательных собраний. В семи регионах в дополнение к традиционному голосованию проходило дистанционное. Окончательные итоги выборов ЦИК рекомендует подвести к 14 сентября.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев говорил, что серьезных нарушений на выборах, способных повлиять на результаты голосования, не было.

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