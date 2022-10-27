В сенате США обвинили Байдена в придании «опасной легитимности» президенту Венесуэлы Мадуро

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Kevin Lamarque/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена проводит политику, которая подрывает «легитимность» лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, несмотря на признание его временным президентом республики со стороны Вашингтона, считают американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Марко Рубио, передает Fox News. По информации телеканала, об этом они сообщили в письме, направленном главе Белого дома.

«Действия администрации придали необоснованную и опасную легитимность режиму [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро», — говорится в тексте.

Как отмечается, сенаторы раскритиковали Белый дом за освобождение нескольких заключенных, отбывающих срок в федеральной тюрьме США за контрабанду наркотиков и якобы связанных с семьей Мадуро. С точки зрения Круза и Рубио, этот шаг нанес вред позициям США.

«Такие действия подрывают верховенство закона, доверие к нам в регионе и дают диктаторам уверенность в том, что похищение невинных американцев всегда может быть опцией для начала переговоров об уступках с администрацией [Байдена]», — подчеркнули сенаторы.

Ранее СМИ сообщили, что венесуэльский оппозиционер Гуайдо теряет поддержку США.

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