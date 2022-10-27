В сенате США обвинили Байдена в придании «опасной легитимности» президенту Венесуэлы Мадуро

Администрация президента США Джо Байдена проводит политику, которая подрывает «легитимность» лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, несмотря на признание его временным президентом республики со стороны Вашингтона, считают американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Марко Рубио, передает Fox News. По информации телеканала, об этом они сообщили в письме, направленном главе Белого дома.

«Действия администрации придали необоснованную и опасную легитимность режиму [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро», — говорится в тексте.

Как отмечается, сенаторы раскритиковали Белый дом за освобождение нескольких заключенных, отбывающих срок в федеральной тюрьме США за контрабанду наркотиков и якобы связанных с семьей Мадуро. С точки зрения Круза и Рубио, этот шаг нанес вред позициям США.

«Такие действия подрывают верховенство закона, доверие к нам в регионе и дают диктаторам уверенность в том, что похищение невинных американцев всегда может быть опцией для начала переговоров об уступках с администрацией [Байдена]», — подчеркнули сенаторы.

Ранее СМИ сообщили, что венесуэльский оппозиционер Гуайдо теряет поддержку США.