Байден заявил, что США не стремятся к конфликту с Китаем и Си Цзиньпин знает об этом

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Lintao Zhang/AP

Власти США не стремятся к противостоянию с Китаем, заявил американский президент Джо Байден, передает Reuters. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин осведомлен о подходе Белого дома.

«Мы не ищем конфликта с ними [Китаем]», — сказал Байден в ходе встречи со своими военными советниками.

Как указал президент США, Вашингтон намерен сохранить свое лидерство в ряде ключевых вопросов — от ответа на российскую военную спецоперацию на Украине до борьбы с изменениями климата.

Отношения США и Китая серьезно осложнились еще в 2018 году, когда Белый дом решил поднять таможенные пошлины на ряд китайских товаров. Параллельно с этим Вашингтон усилил критику политики КНР и создал ограничения для китайских IT-компаний. В последние годы ситуация мало изменилась, напротив, в 2022 году США официально окрестили Китай одним из главных геополитических вызовов и заявили о готовности к эффективной конкуренции с ним.

Ранее СМИ сообщили, что китайские чиновники блокируют процесс утверждения повестки запланированных переговоров Байдена и Си Цзиньпина на саммите G20 из-за последних шагов Вашингтона в отношении Пекина.

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