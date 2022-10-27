Небензя обвинил Запад в попытке искусственно расширить компетенцию Секретариата ООН

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Mary Altaffer/AP

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны хотят добиться запуска разбирательства о якобы применении БПЛА Ирана в ходе украинского конфликта на уровне Секретариата организации, передает РИА Новости. По его словам, подобные шаги демонстрируют представители Вашингтона, Берлина, Лондона и Парижа.

«С правовой точки зрения, они добиваются искусственного расширения компетенции Секретариата и придания ему несвойственных функций за счет вторжения в прерогативы Совета безопасности», — отметил Небензя.

Как указал постпред России, данный орган не обладает полномочиями для подобных разбирательств, а попытка их проведения в целом станет нарушением устава ООН. Он также добавил, что такие шаги противоречат логике.

«Если за вопросы существа и политики будет самолично отвечать Секретариат и решать их по заказу отдельных государств-членов, то зачем тогда вообще нужны коллегиальные органы Совет Безопасности и Генассамблея?» — подчеркнул Небензя.

Ранее сообщалось, что постпред России при ООН назвал фейками сообщения об использовании российскими силами иранских БПЛА на Украине.

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