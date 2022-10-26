Spiegel: Германия просит Швейцарию разрешить реэкспорт снарядов для ЗСУ Gepard Украине

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Hans-Hermann Buhling/Wikipedia

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт обратилась к главе швейцарского оборонного ведомства Виоле Амгерд с просьбой разрешить реэкспорт 35-миллиметровых снарядов для зенитных самоходных артиллерийских установок (ЗСУ) Gepard. Об этом пишет газета Spiegel.

По данным издания, Швейцария до недавних пор отказывалась предоставлять лицензии на реэкспорт боеприпасов, которые производятся швейцарской компанией, из-за принятого страной правила не поставлять вооружение в зоны боевых действий.

Ламбрехт, как пишет Spiegel, заверила Амгерд, что Киев используют Gepard для защиты критической инфраструктуры и обеспечения безопасности морских портов, откуда экспортируется зерно из Украины.

Ламбрехт в начале октября заявила, что Германия собирается передать Украине новые вооружения, включая 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana. Затем она встретилась с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, стороны обсудили усиление противовоздушной обороны и поставки боеприпасов и запчастей к ЗСУ Gepard,

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, в каком состоянии находится ПВО Украины в текущий момент.

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