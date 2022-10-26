Германия ограничила выдачу виз владельцам иранских диппаспортов

Германия приостанавливает двусторонний диалог с Ираном в областях энергетики и экономики, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, слова которой приводит ТАСС.

Кроме того, как объявила Бербок, Германия ограничивает выдачу виз владельцам иранских диппаспортов, в том числе представителям попавших в санкционный список ЕС иранских организаций.

По ее словам, Берлин вводит меры против Тегерана на двустороннем уровне в свете ситуации в Иране.

«С государством, которое так бесчеловечно обращается со своими гражданами, не может быть нормального продолжения двусторонних отношений», — заявила она.

Как отметила Бербок, санкции за нарушение прав человека, которые были запущены совместно с европейскими партнерами, были лишь первым шагом. Она уточнила, что двусторонние отношения будут адаптированы с учетом новых мер в общей сложности в четырех областях.

«Хотя санкции обоснованно принимаются в ЕС, чтобы добиться полного воздействия, мы в качестве особой меры изучили все возможности для действий и на национальном уровне», — сказала министр.

Ранее в МИД Германии предостерегли сограждан от поездок в Иран.

Как отмечали в ведомстве, граждане ФРГ могут оказаться в опасности в Иране в связи с возможным арестом, допросом или даже риском вынесения приговора, предусматривающего длительный срок тюремного заключения.

В министерстве отмечали, что граждане, у которых есть одновременно немецкое и иранское гражданство, подвергаются особому риску.

До этого Бербок предупреждала, что Евросоюз введет санкции против полиции нравов Ирана. Она уточняла, что те граждане Ирана, против которых будут введены санкции, не смогут пересекать границу ЕС, их активы будут заморожены, если таковые имеются.