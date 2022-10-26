Байден заявил о решительной поддержке текущих реформ в Казахстане

Президент США Джо Байден поздравил народ и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем Республики и сообщил о решительной поддержке нынешних реформ в стране, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу казахстанского лидера.

Байден отметил обширное двустороннее сотрудничество с Казахстаном по вопросам безопасности, энергетики и экономики. По его словам, это, как и поддержка реформ, отражает взаимное желание инвестировать в будущее двусторонних отношений и их потенциал для достижения общих целей.

«Данное видение полностью соответствует духу нашего расширенного стратегического партнерства», — отметил американский президент.

Он обратил внимание на лидерство Казахстана в обеспечении мира, стабильности и процветания в Центральной Азии на протяжении трех десятилетий.

Ранее о поддержке реформ в Казахстане заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Единственный национальный праздник Казахстана — День Республики — отмечается ежегодно 25 октября в честь принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР.