Байден заявил о решительной поддержке текущих реформ в Казахстане

Президент США Байден поддержал проводимые в Казахстане реформы

close
100%
Susan Walsh/AP

Президент США Джо Байден поздравил народ и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем Республики и сообщил о решительной поддержке нынешних реформ в стране, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу казахстанского лидера.

Байден отметил обширное двустороннее сотрудничество с Казахстаном по вопросам безопасности, энергетики и экономики. По его словам, это, как и поддержка реформ, отражает взаимное желание инвестировать в будущее двусторонних отношений и их потенциал для достижения общих целей.

«Данное видение полностью соответствует духу нашего расширенного стратегического партнерства», — отметил американский президент.

Он обратил внимание на лидерство Казахстана в обеспечении мира, стабильности и процветания в Центральной Азии на протяжении трех десятилетий.

Ранее о поддержке реформ в Казахстане заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Единственный национальный праздник Казахстана — День Республики — отмечается ежегодно 25 октября в честь принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть