Лидер ХДС: визит Шольца в Париж может снизить напряженность между Германий и Францией

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Fabrizio Bensch/Reuters

Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц допускает, что планирующийся визит канцлера ФРГ Олафа Шольца во Францию позволит смягчить напряженность между странами. Об этом сообщает издание Augsburger Allgemeine.

«Поездка канцлера в Париж явно направлена на то, чтобы смягчить последствия», — подчеркнул Мерц.

Как добавил политик, за последние несколько месяцев отношения между Берлином и Парижем оказались напряженными в связи с властями Германии.

«Канцлер должен использовать эту поездку, чтобы снова запустить франко-германский двигатель», — добавил Мерц.

Также лидер ХДС уверен, что именно власти Германии ответственны за недавние разногласия с Францией.

Ранее Шольц заявил о готовности Германии принять конференцию по восстановлению Украины в 2024 году. Он напомнил, что конференцию по восстановлению Украины (URC) в 2022 году принимал швейцарский Лугано

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