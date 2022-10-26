Мажилис Казахстана одобрил заем у МБРР более чем на €345 млн

Депутаты нижней палаты парламента Казахстана одобрили законопроект о ратификации соглашения о займе у Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, сумма займа составит €345 700 000. Деньги пойдут на восстановление экономики страны после пандемии COVID-19. Страна должна будет выплачивать заем в течение 11,5 лет.

«Заем Международного банка реконструкции и развития предоставляется Республике Казахстан в сумме 345 700 000 евро, со сроком погашения 11,5 лет, включая 2,5-летний льготный период. Ставка вознаграждения составляет Еврибор+переменный спред, единовременная комиссия – 0,25 % от суммы займа, комиссия за резервирование – 0,25 % годовых на неосвоенный остаток средств займа», — рассказали в Мажилисе.

Законопроект направят на дальнейшее рассмотрение в сенат (верхнюю палату парламента) Казахстана. Деньги поступят после вступления соглашения в силу.

Ранее Мажилис Казахстана одобрил ратификацию договора с Туркменией. Речь идет о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море.