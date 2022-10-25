Собянин сообщил о необходимости дополнительных мер реагирования в Белгородской области

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в большинстве регионов работа по реагированию на угрозы безопасности ведется в плановом режиме, однако в Белгородской области требуется введение дополнительных мер. Об этом он сообщил в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по обеспечению нужд спецоперации на Украине, трансляция ведется в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что по поручению президента работа ведется по четырем направлениям, в частности согласно указам об отработке уровней реагирования на возникающие угроз ведется сложная техническая и организационная работа с привлечением всех силовых ведомств и правительства.

«В ряде субъектов, особенно приграничных, таких как Белгород, требуются меры дополнительного реагирования, что мы и отрабатываем с субъектами и правительством РФ», — сказал мэр.

Он также уточнил, что другими направлениями деятельности в рамках поручений главы государства стали содействие Минобороны РФ в размещении мобилизованных, материально-техническом оснащении этих мест, а также оказание помощи их семьям.

Ранее Собянин сообщал, что в Москве примут все необходимые меры для повышения безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.

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