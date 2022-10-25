Трасс призвала своего преемника Сунака продолжать помогать Украине

Лиз Трасс, покинувшая пост премьер-министра Великобритании, в своей последней речи в качестве главы правительства обратилась к своему преемнику Риши Сунаку и призвала его продолжать оказывать помощь Украине, цитирует The Daily Mail.

«Мы должны быть способны переигрывать автократические режимы, где власть сосредоточена в руках небольшого круга лиц. Сейчас, как никогда, мы должны поддержать Украину», – заявила она.

Она заявила, что «убеждена более, чем когда-либо, что нужно быть смелыми и противостоять вызовам», с которыми сталкивается страна и мир.

Трасс также указала, что по-прежнему верит в снижение налогов и укрепление обороны страны.

25 октября король Карл III принял отставку Лиз Трасс. Ее преемник, бывший министр финансов страны Риши Сунак, уже встретился в Букингемском дворце с королем и таким образом официально стал новым премьер-министром Великобритании.

Трасс объявила, что подает в отставку, 20 октября. Она сообщила, что больше не может исполнять полномочия, которые были предоставлены ей Консервативной партией. Сунак считался главным конкурентом Трасс в предвыборной гонке. Трасс продержалась на посту премьер-министра 45 дней.

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