Премьер Украины Шмыгаль заявил, что обсудил с распорядителем МВФ программу сотрудничества

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Пресс-служба Кабмина Украины

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что переговорил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой относительно новой программы сотрудничества с фондом и поддержки Киева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что встреча состоялась в Берлине, где 25 октября пройдет посвященная вопросам будущего восстановления Украины конференция.

Шмыгаль отметил, что Украина приложит максимальные усилия, чтобы в кратчайшие сроки приступить к новой программе сотрудничества с Фондом.

На встрече стороны также обсудили необходимость создания международной платформы доноров. Речь идет о механизме координации помощи Киеву, уточнил украинский премьер.

По его словам, будут определены основные направления для первоочередного и долгосрочного восстановления Украины, а также источники их финансирования. Шмыгаль подчеркнул, что это позволит моментально и действенно отвечать на экономические вызовы.

Ранее в ЕК заявили, что странам ЕС приходится просить «благословения» у граждан для помощи Киеву.

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