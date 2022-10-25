Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной таможенной службы с их праздником

Президент России Владимир Путин 25 октября поздравил работников и ветеранов Федеральной таможенной службы (ФТС) с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил крайнюю важность работы ФТС, которая на протяжении десятков лет вносит весомый вклад в обеспечение экономической безопасности, защищает национальные интересы Российской Федерации, способствует пополнению ее федерального бюджета и формированию благоприятных условий для предпринимателей.

Путин выразил уверенность, что ФТС продолжит действовать твердо и решительно, четко выполнять свой профессиональный долг, беречь лучшие традиции ветеранов и честно служить России.

День таможенника Российской Федерации установлен указом президента от 4 августа 1995 года.

В начале октября Путин поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск России.