Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной таможенной службы с их праздником

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Гавриил Григоров/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин 25 октября поздравил работников и ветеранов Федеральной таможенной службы (ФТС) с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил крайнюю важность работы ФТС, которая на протяжении десятков лет вносит весомый вклад в обеспечение экономической безопасности, защищает национальные интересы Российской Федерации, способствует пополнению ее федерального бюджета и формированию благоприятных условий для предпринимателей.

Путин выразил уверенность, что ФТС продолжит действовать твердо и решительно, четко выполнять свой профессиональный долг, беречь лучшие традиции ветеранов и честно служить России.

День таможенника Российской Федерации установлен указом президента от 4 августа 1995 года.

В начале октября Путин поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск России.

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