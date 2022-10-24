Times назвала возможный состав кабинета министров Риши Сунака

В газете Times предположили, кто может войти в правительство нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Как полагают в СМИ, министром финансов, вероятно, останется Джереми Хант, который поддерживал Сунака еще во время предыдущей гонки за пост премьер-министра.

Министром иностранных дел Британии журналисты видят занимающего этот пост Джеймса Клеверли — сторонника Бориса Джонсона и Лиз Трасс. При этом в СМИ допускают, что на этом посту также могут оказаться участвовавшая в гонке за кресло премьера Пенни Мордонт, бывший министр юстиции Доминик Рааб и экс-глава минздрава Саджид Джавид.

Предполагаемым министром обороны Times называет Мордонт, так как она уже возглавляла ведомство ранее. Занимающий сейчас этот пост Бен Уоллес не относится к числу сторонников Сунака, но его увольнение может подорвать попытки нового премьер-министра объединить Консервативную партию, о которых он заявил в своем первом выступлении после избрания его главой политической силы, пишет издание.

Как утверждает газета, поддержавшему Сунака министру внутренних дел Гранту Шаппсу пока не сообщали, что он останется в должности. Его возможной соперницей называют Суэллу Браверман, ушедшую с этого поста за день до заявления Трасс об отставке, а также экс-министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Великобритании Майкла Гоува.

Ранее Сунака объявили лидером правящей консервативной партии.