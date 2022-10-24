Генсек НАТО заявил, что Киев не собирается применять «грязную бомбу»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не собирается применять «грязную бомбу». Об этом он сообщил изданию Politico.

«Утверждения о том, что Киев может использовать «грязные бомбы», абсурдны. Он не будет этого делать на своей собственной территории, за освобождение которой интенсивно сражается», — сказал он.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что Россия в понедельник направит генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо в связи с планируемой Украиной провокацией с применением «грязной бомбы».

В своем посте заместитель постпреда РФ при ООН также привел данные о намерениях Киева, распространенные ранее МИД России.

Полянский подчеркнул, что письмо по вопросу планируемой Киевом провокации будет отправлено Антониу Гутерришу 24 октября.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ поднимет вопрос о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы» в международных структурах, включая ООН.