Представитель Госдепа по делам Кавказа Кэмерон посетил армяно-азербайджанскую границу

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Аппарат Президента Республики Армения

Директор управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепартамента США Марк Кэмерон побывал на границе Армении и Азербайджана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского посольства в Ереване.

Кэмерон посетил граничащую с Азербайджаном Гегаркуникскую область, в частности, населенные пункты Варденис и Сотк.

Как отметили в диппредставительстве, он провел встречи с командующим вторым корпусом Вооруженных сил Армении и ознакомился с ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

В ходе визита Кэмерон отметил постоянную поддержку США в вопросах суверенитета Армении и прочного мира на Южном Кавказе. 

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие для достижения мира на Южном Кавказе.

До этого армянский премьер Никол Пашинян обсудил делимитацию армяно-азербайджанской границы с постоянным докладчиком Европарламента.

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