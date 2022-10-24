В Херсоне исчезли памятники Суворову и Ушакову

Readovka: памятники Суворову и Ушакову вывезли из Херсона для защиты при обстрелах ВСУ

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В Херсоне исчезли памятники русскому полководцу Александру Суворову и флотоводцу Федору Ушакову. Об этом портал «Страна.ua».

Отмечается, что памятник Суворову стоял в Херсоне более 70 лет на одноименной улице, а памятник Ушакову был открыт в 1957 году возле корпуса Херсонской государственной морской академии. Издание Readovka уверяет, что памятники были вывезены «для сохранения исторического наследия города и защиты монументов от повреждений при обстрелах ВСУ».

До этого заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорвать линию обороны в районе реки Ингулец. Попытка была отбита, ситуация находится под контролем российских войск.

Ранее сообщалось, что в центре Киева снесли памятник поэту Александру Пушкину.

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