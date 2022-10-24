В Совфеде надеются, что заявление РФ о «грязной бомбе» на Украине остановило провокацию

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил в своем Telegram-канале, что переговоры России со странами Запада помогли избежать провокации со стороны Украины с использованием «грязной» атомной бомбы.

«Оперативные и инициативные действия российской стороны, надеюсь, сорвали готовившуюся Киевом провокацию с «грязной бомбой», — сказал Косачев.

Политик отметил, что его «крайне удручило» заявление Госдепартамента США по поводу того, что министры обороны США, Франции и Великобритании поговорили с министром обороны России Сергеем Шойгу по его запросу.

«Наши страны [США, Франция и Великобритания — «Газета.Ru»] ясно дали понять, что они отвергают очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей территории», — написал сенатор.

По его словам, западные страны продолжают «покрывать огульно» Украину и без оглядки на последствия, исходя из порочного принципа «чем хуже, тем лучше».

Ранее Спикер Государственной думы Вячеслав Володин обвинил США и Евросоюз в спонсорстве ядерного терроризма из-за оказания финансовой и военной помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому.