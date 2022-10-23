Шольц и Урсула фон дер Ляйен призвали разработать «план Маршалла» для Украины

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали разработать «план Маршалла» для восстановления Украины и сформировать платформу для координации оказываемой стране помощи. Об этом говорится в их совместной статье в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Материал вышел в преддверии запланированной на 25 октября в Берлине экспертной конференции по вопросам восстановления Украины. В статье Шольц и фон дер Ляйен пояснили, что в ходе мероприятия «хотят обсудить со специалистами, как мировое сообщество может наилучшим образом помочь» Киеву.

«Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», — говорится в публикации.

Политики полагают, что восстановление Украины является «задачей поколений», в которой Европе «отводится важная роль». По их мнению, оказание поддержки Киеву отвечает интересам ЕС и является «основой нашего мирного сосуществования и процветания во всем мире».

При этом канцлер и глава ЕК призвали к прозрачной системе расходования средств, чтобы они «поступали туда, где больше всего необходимы».

«Вместе с партнерами по G7 и другими странами, при поддержке международных организаций и Украины мы хотим создать основы для инклюзивной донорской платформы, которая бы координировала процесс немедленного восстановления разрушенной инфраструктуры, а также долгосрочного восстановления», — отметили Шольц и фон дер Ляйен.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что странам «Большой семерки» предстоит разработать стратегию восстановления Украины, частью которой будут торговля, бизнес и коммерческий рост.

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