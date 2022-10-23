Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека Компартии Китая

Президент России Владимир Путин поздравил генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В своем сообщении российский лидер отметил, что итоги юбилейного 20-го съезда Компартии Китая в полной мере подтвердили высокий политический авторитет и сплоченность возглавляемой Си Цзиньпином партии.

«Уверен, что решения съезда будут способствовать успешному выполнению стоящих перед Китаем масштабных социально-экономических задач, а также упрочению позиций страны на международной арене», — подчеркнул Путин.

Президент РФ также выразил желание продолжать конструктивный диалог с Китаем, а также тесную совместную работу «по развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» между государствами.

«От души желаю Вам, дорогой друг, новых успехов в Вашей ответственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия», — заключил Путин.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарем Коммунистической партии Китая на третий срок.

В Пекине также завершил работу XX съезд партии. Отмечается, что по его итогам в новый состав руководства не вошли четверо из семи членов Постоянного комитета Политбюро.