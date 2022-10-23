Сенатор Пушков прокомментировал обвинения Макрона в адрес США и их «двойных стандартов»

Сенатор Пушков: Макрон «должен быть в курсе» уровня искренности США в вопросе цен на газ

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале высказывание главы Франции Эммануэля Макрона, который обвинил Соединенные Штаты в двойных стандартах в вопросе цен на газ.

Ранее Макрон заявил на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе, что продажа США газа Европе в 3-4 раза дороже, чем он стоит на американском внутреннем рынке. По словам французского лидера, это свидетельствует о политике двойных стандартов.

«Искренность в трансатлантической торговле»? Откуда Макрон взял такое?» — написал Пушков.

Он добавил, что по отношению к Европе применят меры давления, выдавят ее товары с американских рынков и «продадут дорогой американский сжиженный газ».

Также сенатор отметил, что ни о какой «подлинной искренности в торговле с США речи нет и не будет». Политик отметил, что Макрон «должен быть в курсе».

Ранее власти Венгрии ответили на заявление Макрона о дешевизне газа в США словами «Доброе утро!».

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