На Украине суд окончательно запретил деятельность 12 партий

close
100%
Carlos Barria/Reuters

На Украине окончательно запретили деятельность 12 «пророссийских» партий, пишет РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

«На днях Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины отклонил апелляционную жалобу «Социалистической партии Украины» и, таким образом, окончательно запретил ее деятельность в нашей стране. Теперь на Украине полностью запрещена деятельность уже 12 пророссийских политических сил», — говорится в сообщении силового ведомства.

В настоящее время на Украине запрещена деятельность следующих партий: «Оппозиционный блок», «Социалисты», партия «Справедливости и развития», «Наши», «Государство», «Партия Шария», «блок Владимира Сальдо», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть