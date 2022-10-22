На Украине суд окончательно запретил деятельность 12 партий

На Украине окончательно запретили деятельность 12 «пророссийских» партий, пишет РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

«На днях Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины отклонил апелляционную жалобу «Социалистической партии Украины» и, таким образом, окончательно запретил ее деятельность в нашей стране. Теперь на Украине полностью запрещена деятельность уже 12 пророссийских политических сил», — говорится в сообщении силового ведомства.

В настоящее время на Украине запрещена деятельность следующих партий: «Оппозиционный блок», «Социалисты», партия «Справедливости и развития», «Наши», «Государство», «Партия Шария», «блок Владимира Сальдо», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины».