Трамп прокомментировал слухи о намерениях бывших соратников участвовать в президентской гонке

Трамп сочтет «нелояльным» решение бывшего вице-президента Пенса участвовать в выборах

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AP

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что сочтет «очень нелояльным» решение бывшего вице-президент Майка Пенса или других членов его кабинета выдвинуться в кандидаты в президенты от Республиканской партии. Об этом Трамп рассказал в интервью Брайану Килмиду на Fox News Radio. Его слова приводит издание The Hill.

«Многие из них сказали, что никогда не будут баллотироваться, если я выдвину свою кандидатуру, так что посмотрим, окажется ли это правдой. Я думаю, что это было бы очень нелояльно, если бы они это сделали, но это тоже нормально», — заявил экс-президент США.

Ранее специальный комитет палаты представителей США официально направил Трампу повестку о вызове в конгресс для дачи показаний по делу о штурме Капитолия в января 2021 года. Трампа просят предстать перед комитетом и предоставить отчет о своих действиях в день, когда протестующие штурмовали здание конгресса. Согласно содержанию повестки, Трампа также просят предоставить записи телефонных разговоров и тексты сообщений от 6 января 2021 года.

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