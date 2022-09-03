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РИА «Новости»: читатели Le Figaro предсказали «смерть Европы» из-за отсутствия газа из РФ

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Global Look Press

Читатели французской газеты Le Figaro предсказали «смерть Европы» из-за политиков, которые допустили газовый кризис в европейских странах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Агентство отмечает, что реакция Европы на заявления российской компании «Газпром» о приостановке «Северного потока» до устранения выявленных ранее неисправностей не соответствует громким словам об отказе от зависимости от газа из России.

Сообщается, что французские читатели указали на американский след в желании Европейского союза прекратить энергетические связи с РФ.

«Кто наш злейший враг? Путин? Или Германия, которая делает все возможное, чтобы Франция отказалась от атомной энергетики и, наконец, получила редкую и дорогую электроэнергию? Или США, которые заставляют Евросоюз рассориться со своим поставщиком, чтобы иметь возможность сбрасывать свой сланцевый газ, источник загрязнения?» — отметила одна из читательниц.

«Наша Engie получит огромные поставки сланцевого газа из Соединенных Штатов, наших спасителей, которым мы заплатим как минимум в пять раз больше. Замораживание цен за счет долга, заключенного с американскими финансовыми рынками (и, следовательно, косвенно за счет того, что мы платим им за их завышенные цены на углеводороды) еще больше усиливает нашу зависимость и наше порабощение... Европа с нашими нынешними лидерами мертва...» — считает еще один пользователь.

«У нас есть две новые красивые трубы, «Северный поток — 2», но пользоваться ими не хотят, даже в случае выхода из строя остальных газопроводов. На самом деле этого не хочет Вашингтон, а наши политики не спрашивают мнения населения», — возмущаются французы.

Ранее министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше заявил, что страна продолжает получать российский газ, хоть и в значительно меньших количествах.

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