Представитель Эрдогана: диалог РФ и Украины может возобновиться благодаря зерновой сделке

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын считает, что соглашения по экспорту зерна с Украины, подписанные 22 июля, помогут возобновить переговоры по урегулированию украинского кризиса между Москвой и Киевом, сообщает ТАСС, ссылаясь на турецкую газету «Стар».

Калын отмечает, что, не согласившись со спецоперацией, страны Запада ввели в отношении России санкции, поэтому в ответ Москва «начала использовать в качестве ответной меры такое оружие, как природный газ против стран, которые ввели ограничения».

По словам представителя Эрдогана, эту ситуацию можно разрешить только путем урегулирования конфликта на Украине.

«Мы призываем все стороны сесть за стол переговоров. Не хочу выглядеть большим оптимистом, но зерновое соглашение может создать основу для возобновления переговоров о прекращении огня, обмена пленными и, возможно, в итоге создания основы доверия для заключения мирного соглашения», — заявил он.

Калын выразил уверенность, что военный конфликт между двумя странами «негативно отражается на глобальном продовольственном и энергетическом рынках».

«Необходимо найти путь для ее прекращения», — подытожил представитель президента Турции.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.