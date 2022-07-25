Эрдоган осудил Запад за отношение к Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью TRT раскритиковал политиков западных стран за их отношение к президенту России Владимиру Путину, отметив, что их поведение «не соответствует политике», сообщает РИА «Новости».

«Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите», — отметил он.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара продолжит прилагать дипломатические усилия для урегулирования украинского кризиса и обеспечения мира между Россией и Украиной. По его словам, Турция в будущем надеется получить обнадеживающие новости на переговорах и при контактах всех уровней, включая лидеров.

Издание The New York Times писало, что Эрдоган якобы является «головной болью» для американского главы государства Джо Байдена и Североатлантического альянса. По словам журналиста Майкла Кроули, отношение к турецкому президенту можно объяснить тем, что Анкара проводит политику, идущую вразрез с повесткой Запада.