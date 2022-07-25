Парламентские партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз россиянам

Самые крупные парламентские партии в Финляндии выступают за то, чтобы выдача туристических виз гражданам России была приостановлена. Об этом информирует агентство STT.

Согласно имеющейся информации, речь идет об «Истинных финнах», Социал-демократах, Коалиционной партии, а также «Центристах». Причиной такой инициативы может быть спецоперация России на территории Украины.

«Сложившаяся (в настоящее время. — «Газета.Ru») ситуация дает возможность обойти санкции и экспортировать подсанкционную продукцию в Россию», — сказал зампред парламентской группы Коалиционной партии Юкки Копра.

Он добавил, что такой подход ослабляет наложенные на российскую сторону санкционные ограничения и «размывает их цель». По этой причине его партия намерена в понедельник, 25 июля, поднять вопрос о прекращении выдачи виз для туристов из России.

Ранее исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что Хельсинки не планирует вводить собственные меры по прекращению выдачи туристических виз в Россию. Как рассказала Туппурайнен, политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики Евросоюза против РФ. Вопрос выдачи туристических виз в Россию следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения.