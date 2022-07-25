Президент Казахстана Токаев совершил малый хадж в Мекке

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил малый хадж в Мекке, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу президента.

«Двадцать четвертого июля глава государства Касым-Жомарт Токаев совершил умру (малый хадж) в главной святыне ислама – городе Мекке», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что президент вошел внутрь Каабы, двери которой открываются для высоких гостей в исключительных случаях.

«Это стало свидетельством глубоко уважительного отношения руководства Саудовской Аравии к лидеру Казахстана», — подчеркивается в сообщении.

Ранее власти Саудовской Аравии пообещали увеличивать количество паломников во время хаджа. До этого они впервые за три года разрешили совершать хадж иностранным паломникам и увеличили допустимое число паломников до 1 млн человек. В прошлых годах хадж был отменен из-за пандемии коронавируса.