Лавров заявил, что Россия не просит Запад о снятии санкций

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не просит Запад снять со страны санкции. С соответствующим заявлением он выступил на пресс-конференции в Каире по итогам переговоров с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри, передает РИА «Новости».

«Мы не просим о снятии санкций — это проблемы, которые заслуживают отдельного внимания», — сказал Лавров.

По его словам, Российская Федерация теперь просто будет развивать собственную экономику, «опираясь на надежных партнеров, а не на тех, которые в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность».

«Что касается продовольствия, здесь наши западные коллеги... должны устранить препятствия, созданные ими самими», — добавил дипломат.

Ранее представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки высокого ранга заявила, что власти США надеются, что многие санкции в отношении РФ отменят в случае, если Москва прекратит специальную операцию на Украине, и суверенитет республики будет восстановлен.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.