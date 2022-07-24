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ФБР призвали провести расследование о действиях Секретной службы во время беспорядков 6 января

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Carlos Barria/Reuters

Федеральное Бюро Расследований (ФБР) США должно провести расследование в отношении Секретной службы из-за якобы имевших место удалений текстовых сообщений сотрудниками ведомства от 5 и 6 января 2021 года, когда сторонники экс-президента Трампа атаковали здание Капитолия. Об этом заявил бывший прокурор армии США Гленн Киршнер. Его слова приводит издание Newsweek.

По его словам, если секретная служба «действительно не сделала ничего плохого», то им не стоит опасаться проверки со стороны ФБР.

«Эти текстовые сообщения могли быть историческим свидетельством нападения на нашу демократию, и теперь у нас нет возможности получить к ним доступ», — рассказал юрист.

В обязанности Секретной службы США входит охрана президента страны.

В то же время управление генерального инспектора Министерства внутренней безопасности США начало уголовное расследование по факту возможного удаления текстовых сообщений и приказало Секретной службе прекратить любые внутренние расследования по этому вопросу.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми ранее отверг обвинения в удалении сообщений и заявил, что ведомство ничего не удаляло злонамеренно. По его словам, некоторые устройства были отформатированы еще до официального запроса генерального инспектора США.

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