Макрон утверждает, что возврат к «ядерной сделке» с Ираном еще возможен

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров с президентом Ирана Ибрахимом Раиси заявил, что возврат к «ядерной сделке» с Ираном еще возможен — при условии скорейшего возобновления переговоров, сообщает РИА «Новости».

«Что касается ядерного соглашения 2015 года, президент Франции вновь подтвердил свою убежденность в том, что решение, направленное на возвращение к его полному осуществлению, все еще возможно, но это необходимо сделать как можно скорее. Спустя несколько месяцев после приостановки переговоров в Вене он выразил разочарование отсутствием прогресса и настоял на том, чтобы президент Раиси сделал четкий выбор в пользу заключения соглашения и возвращения к выполнению своих ядерных обязательств», — сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Кроме того, Макрон потребовал от Раиси немедленного освобождения четырех французских граждан, которые, по словам французского президента, были задержаны в Иране «в произвольном порядке».

Ранее глава MI6 обвинил Иран в нежелании восстановления ядерной сделки.