Американский экономист Рикардс назвал просчет США в стратегии по Украине

Американский экономист Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning пишет о серьезном стратегическом просчете США в отношении ситуации на Украине.

По мнению Рикардса, ошибка США заключается в том, что Америка позволила Москве и Пекину сформировать сильный альянс.

«В конце концов, стратегический расклад по формуле «двое против одного», где двое — это Китай и Россия, а один — США, демонстрирует грубейшую ошибку, совершенную американским руководством», — пояснил Рикардс.

Экономист считает, что США заранее были в невыгодном положении, так как с 2010 года не налаживали отношений с Россией, что привело к взаимодействию последней с Китаем. Москва и Пекин стали более активно взаимодействовать, что свидетельствует о провале США одной из ключевых внешнеполитических задач последних десятилетий.

Ранее в США объяснили, почему Россия не сильно глушит GPS на Украине. Вооруженные силы России могут сами нуждаться в сигнале GPS. Кроме того, большой потребности в глушении сигнала нет, так как украинские войска используют много советского оружия, не поддерживающего работу спутниковой системы.