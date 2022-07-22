Жена президента США Джилл Байден поблагодарила мужчину после оскорблений в адрес мужа

Жена президента США Джо Байдена Джилл ответила улыбкой и словами благодарности прохожему мужчине, который выкрикивал ей обвинения в адрес ее мужа в подорожании бензина. Соответствующее видео публикует Telegram-канал RT.

Инцидент имел место в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. Первая леди США приехала туда на встречу в рамках проекта поддержки учебных программ, финансируемых администрацией президента.

Когда она вышла из машины, один из прохожих выкрикнул, что Джо Байден — худший президент в мире. Кроме того, мужчина потребовал вернуть американцам деньги за бензин.

Джилл Байден на это сказала «спасибо» и приветливо помахала рукой.

В последнее время американский лидер постоянно подвергается критике из-за роста инфляции в США. В марте он объявил о запрете на импорт энергоносителей из РФ, после чего цены на бензин несколько раз обновляли исторический максимум.

Как отмечает телеканал CNN меры Байдена по сдерживанию инфляции поддерживают только четверть американцев.