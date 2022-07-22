CNN: в Белом доме не понимают, где Байден заразился COVID-19

В Белом доме не могут понять, где президент США Джо Байден заразился COVID-19. Об этом сообщает CNN.

Согласно имеющейся информации, у президента диагностировали коронавирус менее чем через неделю после его возвращения с поездки по Ближнему Востоку. Там он встречался с коллегами в Израиле и Саудовской Аравии, с которыми пожимал руки, стучал кулаками и обнимал других лидеров.

Сейчас Белый дом отслеживает тех, кто близко контактировал с Байденом с момента его положительного теста на COVID-19.

Накануне координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа заявлял, что президент США Джо Байден вернется к нормальной деятельности после негативного теста на коронавирус, а его самоизоляцию планируют обеспечивать пять дней.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что президент Байден сдал положительный тест на коронавирус. Симптомы американского президента после выявления болезни умеренные. В текущий момент Байден продолжает работать удаленно.