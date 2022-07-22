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Опрос ФОМ: Путину доверяют 78% россиян

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78% граждан страны, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».

Как указано в исследовании, о доверии президенту заявили 78% опрошенных, 13% «скорее не доверяют» главе государства, остальные затруднились с ответом.

80% опрошенных полагают, что Путин «скорее хорошо» работает на президентском посту, 10% участников опроса выразили мнение, что российский лидер работает «скорее плохо». Еще 10% респондентов затруднились с ответом.

Ранее ВЦИОМ приводил данные, согласно которым Владимиру Путину доверяют более 81% россиян.

За две недели до этого такой же опрос показал аналогичный результат.

Как следует из другого опроса ФОМ, почти половина россиян считают, что жизнь в стране улучшится через три-пять лет.

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